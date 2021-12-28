名媛李晶晶與閨密參加「帛琉泡泡旅遊團」，帶女兒一起出國享受聖誕節假期，在船上拍下多張比基尼照分享，火辣纖細的身材完全看不出是個媽媽；她繼昨(27)日大秀腹肌馬甲線後，今(28)日同樣不吝惜她的「晶晶體」，貼出在牛奶湖單人艇上的美照，李晶晶將白色謎樣液體塗了滿手滿腳，雖沒刻意秀出事業線及腹肌，但摘下太陽眼鏡的顏值似足少女，令網友看了直呼「好可愛」。

李晶晶今(28)日在IG再度分享美照，場景穿著沒變依舊在牛奶湖，但這次的「載具」更為「親水」，不是小遊艇而是單人艇，看來李晶晶對自己的泳技頗有自信。在這張照片中，李晶晶並不著意展露她的「晶晶體」身材線條，反而散發一股少女的青春氣息，令網友看了直呼「好可愛」，眼中不斷冒出愛心。

李晶晶寫道：「牛奶lake，#全身敷mud」，只見單人艇上佈滿了謎樣白色液體，依照李晶晶的簡短說明，似乎是將大量養顏泥一類的物品塗上，李晶晶在湖上實施「泥漿敷體」，將雙手雙腳塗了個滿滿，臉頰與額頭也塗了，但身體軀幹部分倒是沒有塗敷。

土耳其綠色系的帛琉牛奶湖湖色純淨美麗，搭配色系相近的單人艇與比基尼，整體畫面顯得協調舒服，但重點還在人，李晶晶紮起雙麻花辮展現青春氣息，陽光照耀下更顯得皮膚白皙，微微低頭看自己塗抹手臂的表情，眼睛微閉、嘴唇微笑很有少女清純感，對比本人實際歲數產生強大的逆齡反差美。

李晶晶從出發前寫著：「好excited! Finally要出發了！」到抵達後這張照片寫下：「好想stay在這裡」，而這種中英文無厘頭夾雜才是「晶晶體」的真正定義。李晶晶透露，從新冠肺炎疫情爆發以來，這趟5天4夜的帛琉泡泡行是她的第一趟海外旅行，因此格外興奮；最大突破是首次潛到海裡與鯊魚共游，她坦言「心裡還是有些害怕」，畢竟旅遊要離開自己熟悉的環境，帶點冒險性才能留下美好回憶。