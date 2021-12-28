景文科大餐飲系烘焙組選手獲獎與指導老師合影。（景文科大提供）

景文科大餐飲系管理組獲獎選手合影。（景文科大提供）

景文科大餐飲系廚藝組獲獎選手與指導老師合影。（景文科大提供）

2021加拿大國際餐飲大賽（CIGTC），今年仍因疫情採線上競賽方式進行，景文科大餐飲管理系共奪得16金7銀佳績，展現景文科大學生實作與國際競賽能力。

此次大賽，由加拿大文化交流協會主辦，共有來自16個國家等、600多位選手參賽，也是今年最大型線上國際賽事，比賽規則由選手拍攝製作產品或菜餚的過程影片及相片，投稿報名後，於12月4日至5日由各國評審進行線上評分，並於12月8日於大會網站公佈成績。主辦單位因應多項不同專業性質賽事，邀請各行業之專業人士擔任評審，並給出指導及評分，讓選手們及早了解業界標準與要求，也能提前與業界接軌。

景文科大餐飲系派出14位選手，分別在烘焙組老師陳文正、楊永富、廚藝組老師高世達與管理組老師任春榮指導下獲得佳績。由於新冠肺炎疫情蔓延，配合全球的防疫政策，比賽採用線上形式辦理。景文科大選手們為了能夠獲得佳績，不眠不休利用課餘時間勤奮練習，希望往後不管是實體賽還是線上賽都能以最佳狀態呈現在比賽中。

本次獲獎選手分別是Bonbon巧克力鄭睿峰、李宗昱各獲金牌、精緻甜點展示鄭睿峰、李宗昱、陳鈺各獲銀牌，翻糖蛋糕展示廖柏鈞、林珈萱各獲金牌、造型饅頭展示蔡舜宇、陳韋蓁、黃若淳各獲金牌；蔬果雕刻展示謝幸怡、趙健璋、李安璿各獲金牌、馬思齊獲銀牌；咖啡拉花吳悦慈、許裕陽各獲金牌、楊秉憲獲銀牌，動態調酒李錠臻、葉廷愷各獲金牌、李雅瀅獲銀牌，咖啡調酒許弼善獲金牌，口布摺疊許弼善獲銀牌，餐桌佈置蔣綵葳獲金牌，共獲得16金7銀好成績。

在此次比賽中，選手們的創作理念一個比一個精彩，不論哪一類型的賽事都不影響選手們在各自專業中尋找比賽創作方向及練習毅力，景文科大期許培養出更多餐飲專業人才，為餐飲業注入一番新血，同時秉持著專業、沉穩、堅毅的精神，繼續在餐飲業發光發熱！