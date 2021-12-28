無黨籍立委林昶佐罷免投票案將於1月9日投票，國民黨全國黨代表林冠勳今在臉書發文直言，他知道罷免很困難，有戰略層次，資源不對等的劣勢，也有戰術層次，罷昶團體間整合的矛盾，但他還是站出來撩下去，因為這是正確的事。

林冠勳指出，做為一個中正萬華在地人，他不能接受在今年疫情爆發時，民進黨為了替桃園市長鄭文燦，與立法委員范雲卸責，刻意甩鍋，把受害最深的萬華污名化為「破口」。林昶佐卻愧對鄉親，沒有為萬華據理力爭。

他說，原因顯而易見，在林昶佐的心中，民進黨與蔡總統才是「最軟的那一塊」，萬華不是，所以當民進黨與蔡總統需要萬華犧牲，林昶佐就會毫不猶豫地犧牲萬華。

林冠勳指出，林昶佐從選舉以來，到民代的日常，秀味十足，前一句香港，後一句圖博，左一句熱比婭，右一句達賴喇嘛，卻廢弛地方事務。這樣「大格局」的委員，就請民進黨延攬去當不分區吧，鄉親們需要盡心服務，認真做事的人。

他強調，最後如同陳柏惟一樣，林昶佐雖然不是民進黨籍，卻為了輸誠表忠，往往表現地比民進黨，更民進黨，阻擋3＋11溯源調查，否決增購國際疫苗，陳柏惟已經被台中二選區的選民唾棄，中正萬華鄉親，也該為自己討個公道。