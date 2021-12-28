台潮文化襲捲全台，HOLA特力和樂在喜迎虎年之際，攜手臺虎精釀啤酒、乖乖食品，結合HOLA原創設計推出虎年限定的「囍八啦」、「麻將」等桌遊禮盒，其中麻將組只送不賣。

近年來HOLA年年推出動漫、卡通等IP聯名系列，在寢飾業界蔚為話題，農曆年前更首度力邀正港台灣味的「乖乖」食品合作，聯袂推出包含紅包袋組與春聯袋等10款聯名新品，另有多款富含台灣文化元素的抱枕、餐墊、踏墊、家飾品、春聯及紅包袋等。

此外，慶跨年自即日起至2022年1月2日首五日滿5000元再送100點線上特力愛家卡紅利點數；滿5000元加贈HOLA虎樂台潮成人醫療口罩25入乙組，滿28800元加贈HOLA虎樂台潮麻將組乙組。

特力指出，HOLA每年皆推出獨家設計的春聯紅包套組，今年以福虎為主題，集結吉橘、元寶、錢幣、招財扇等元素，近兩年備受青睞的新年限定扭蛋，首度推出設計師聯名款，由曉創意設計的招財「揪吉」，推出五款聯名扭蛋」，設計源自傳統招財蟾蜍，以現代美學角度簡化，而連續兩年銷售一空的HOLA、迪士尼聯名窗花系列，今年計有八款全新窗花設計，並加入新角色奇奇與蒂蒂，全面滿足迪士尼粉絲喜好， 預期今年虎年新品擴增可進一步帶動春節檔業績至少一成以上成長。