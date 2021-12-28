為了解乾旱對台南地區地層下陷防治的影響，南市府水利局日前召開地層下陷防治推動小組會議。（台南市政府水利局提供／張毓翎台南傳真）

今年上半年台灣歷經56年來最嚴重的乾旱，不但影響到民眾生活，像是雲林地層下陷面積，較去年增加了近5倍。對於乾旱致地層下陷的危機，台南市政府水利局表示，至今年10月止測站下陷未明顯增加，唯獨學甲、北門區鄰近嘉義的零星測點下陷速率一年約3.7公分，較其他測點高。

2011年以前，台南平均最大下陷速率一年4至6.5公分；2011年以後，平均最大下陷速率一年1.4至3公分，不論下陷速率及面積均趨緩。據經濟部水利署辦理的嘉義測線延伸量測結果，截至10月止，台南地層下陷高風險地區包含北門、學甲和鹽水，未有乾旱造成顯著地層下陷情形。

不過，南市府水利局水利行政科指出，學甲、北門靠近嘉義的零星幾個測點，下陷速率一年有3至3.7公分，研判此區域屬魚塭養殖區，以半鹹水或淡水養殖產業為主，但下陷速率尚未達到一年5公分的危險值，後續將結合其他局處及區公所加強宣導並防治。

另地下水水位變化方面，南市府水利局水利行政科說，根據北門區錦湖、鹽水區歡雅及安南區台南科工區的地下水觀測井監測資料，今年上半年旱災期間地下水位明顯下降，但下半年進入豐水期後地下水位已逐漸回升，顯示地下水回補機制正常。

南市府水利局水利行政科補充，水利局今年加強違法水井取締、巡查防止偷鑿新井及宣導防治觀念等工作，例如今年度已填塞131口地下水井，對地層下陷防治發揮一定的成效。