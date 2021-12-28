台中市長盧秀燕表示，亂丟垃圾是可惡的行為，台中是美麗的城市，市府不會容忍會揪出破壞環境的人。（盧金足攝）

台中市南屯區筏子東街一段部分道路，最近常被不肖人士丟棄事業廢棄物。（張耀中服務處提供／盧金足台中傳真）

台中市南屯區筏子東街一段部分道路，最近常被不肖人士丟棄事業廢棄物，淘汰床墊、廢輪胎及數十包以上用黑色大型塑膠袋的垃圾，市議員張耀中28日表示，這些趁機趁亂丟事業廢棄物的人，市府有什麼防治預防對策？市長盧秀燕表示，亂丟垃圾是可惡的行為，市府不會容忍，定會揪出破壞環境的人。

張耀中指出，焚化爐歲修是每年都會遇到的問題，事業廢棄物都在這時候亂竄，不是丟在深山的溝渠，就是平地杳無人煙的地方，剛好筏子東街部分路段給了不肖人士一個破口，任意丟棄加上沒有預防對策的結果，往往苦了轄區的清潔區隊，要花加倍時間去整理清運。

南屯區筏子東街一段，為通往高鐵台中站的交通要道，張耀中說，附近沒有交通號誌管制，尖離峰車流量都不小，預防被棄置大型廢棄物，周邊環境日常維護或者基礎設施的建置極為重要。

市議員劉士州也表示，筏子溪旁的迎賓廊道，後面出現髒亂，建設局、水利局、三河局到底那個單位要負責？直言「不要再叫警察來管了，警察負責治安、交通勤務太重了」。

盧秀燕表示，亂丟垃圾是可惡的行為，台中是美麗的城市，市府不會容忍會揪出破壞環境的人。

環保局長陳宏益說，該處髒亂點部分經通知權責單位建設局，27日已完成清理。南屯區清潔隊排定每周一次不定期巡查，並已於11月中旬起於74號橋下設有移動式監視器一部，防範再遭傾倒廢棄物情事。