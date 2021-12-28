基隆市政府設計全新城市品牌Logo，運用9個微笑浪花元素圖形、搭配五彩顏色，組合出Keelung字首的K字母當作主軸，底下更有「a city full of__」標語，讓民眾自行填空對基隆留下的印象，市長林右昌強調，全新的視覺Logo，呈現基隆多元具活力的城市特色。

林右昌表示，基隆新Logo搭配五彩顏色，翠綠象徵山城，金黃象徵朝陽，墨黑象徵碳礦，暖紅象徵活力，湛藍象徵基隆獨有的深水海港，整體設計明亮、有活力，其中活力來自豐厚的自然景觀、人文歷史，表現出基隆市多元發展與澎湃活力的城市特色。

「基隆是什麼樣的城市，由大家一起定義」，林右昌說，K Logo底下標語「a city full of」，蘊含著無限可能，並提及明年4月22日至5月2日將舉辦城市博覽會，基隆會變成大型展場，無論是白天夜晚，海濱山岳，都將散發基隆獨特「港、城、丘」的城市魅力，以嶄新姿態呈現台灣頭新氣象。

觀銷處長曾姿雯表示，12月30日將舉辦「魅力基隆 全新感受」快閃活動，快閃團隊會不定時出沒在數個人潮聚集點，如海洋廣場、基隆火車站南站、廟口夜市等地，民眾只要與基隆Logo K拍照合影，並在魅力基隆FB按讚，留下對基隆的印象「a city full of__」，即可獲限量版基隆椪糖與2021「搖滾基隆大步走」跨年限定海報，加深民眾對新Logo的印象。

此外，觀銷處指出，2021「搖滾基隆大步走」跨年晚會，訂於12月31日下午5點於基隆港西三倉庫旁停車場展開，將有12組表演團體齊聲憾動基隆港，專屬基隆的跨年主題曲《大船佇這》也將在晚會中曝光，另有長達7分鐘不間斷的煙火秀，由國際知名煙火設計大師黃俊豪操刀，帶給大家強力震撼視聽感官饗宴，揮別2021、迎接2022。