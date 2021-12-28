美國知名AV女優亞莉安娜瑪莉（Ariana Marie）是四國混血兒，擁有波多黎各、愛爾蘭、德國及比利時血統，深邃精緻五官加上前凸後翹的火辣身材，讓她成為男人心目中的性感女神，還奪下不少相關大獎，她在20歲時就靠著一脫成名，擁有超高人氣，卻不被父母認同。

亞莉安娜有3個哥哥，是家中最小的孩子，她從小就是品學兼優的乖巧女孩，最喜歡做的事卻是躲在房裡看AV，還會幻想和男優大戰，2013年她偷偷到事務所面試，正式在20歲那年踏入暗黑界，推出的處女作讓她的人氣爆棚，由於身材姣好加上青春無敵，她迅速走紅。

亞莉安娜在AVN頒獎典禮獲得多項提名，包括《最佳新人》、《粉絲獎：最可愛新人》等獎，她也曾坦言，加入成人產業後她的經濟狀況得到改善，不但還清所有債務，還能夠自己買車買房，甚至開始創立企業幫助需要的人，「這一切都發生在25歲之前，我無法想像如果沒有我的成人電影事業，我能否達成這件事」。

雖然亞莉安娜的事業一帆風順，但她的父母卻和她越來越疏離，他們一直不認同女兒做這種工作，然而隨著時間過去，亞莉安娜在成人界闖出一片天之餘，也開始做慈善工作，她的父母才慢慢接受此事，2019年亞莉安娜嫁給退役AV男優傑克斯佩德，如今已經將事業重心轉往自身品牌。