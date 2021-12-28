新竹市長林智堅宣布不選大新竹市長引發竹竹併是否還是要推動的熱論，新竹市議會議長許修睿重申，國民黨仍將持續推動2026竹竹苗科技都，且是由下而上作國土完整規畫，並在召開公聽會後取得竹竹苗共識，於2026正式合併，這才能符合竹竹苗的最大利益。

許修睿表示，國民黨自始就是希望推動擁有科學園區的竹竹苗共同合併，因為科學園區在新竹縣、市以及苗栗的竹南與銅鑼都有園區，且許多竹科上市大廠都已在竹南與銅鑼設廠或正在斥資興建廠房，若要說行政、事權要能一條鞭，把有科學園區且相鄰的竹竹苗併在同一行政體系下，才是廠商與竹竹苗縣市民之福。

他說，新竹市的科學園區幾乎已無腹地，新竹縣還有一些，而已規畫好的竹南與銅鑼更有土地供設廠，再者科技廠最需要的不外乎水、電、人才，民進黨只要竹竹併，試問新竹的水與電夠用嗎？若不做好能源的分配，新竹的園區、科技廠持續擴張，未來恐怕只會缺水缺電。

此外，推動縣市合併升格，必須舉行公聽會，讓民眾了解政府的整體規畫，再經過溝通、取得共識，同時完整做好財政收支劃分法，讓全國資源、經濟、地方發展都能取得平衡，法源該修的再由國會有共識後依程序完成修正，同時由下而上依期程合併升格，才會符合竹竹苗人民與科技廠商最大的利益。

而竹竹苗的合併升格是國民黨既有的國土政策，不會因林智堅個人要不要選而有改變，林智堅宣布不選大新竹是其個人規畫，與國民黨版本的竹竹苗合併議題並不衝突也沒有關係。