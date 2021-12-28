在疫情與車用晶片短缺聲中，Ford車系受到廣大消費者肯定，在2021年大放異彩，並在福特六和汽車迅速回應市場需求的努力下，致力導入新車型與穩定產能，逆勢創造了Ford年度同期總銷量成長近8％佳績，不只全年累積銷量突破3萬台，Ford全車系達成年度同期市占率6.6％，暌違25年重新回到台灣前三大車廠。

當中以優異操控、先進安全科技與豐富大滿配傲視同級的New Ford Focus與New Ford Kuga貢獻最大，截至目前分別創下：Focus車系在同級距市占率近三成，穩居中型房車第二高市占率，五門車型於同級中型掀背車銷售第一；Kuga車系在同級距市占率近兩成，站穩中型SUV一軍之市場主力位置。

而多元編成的Ford進口車系包含：性能車Focus ST車系，以及全球最暢銷雙門跑車Mustang；美式正宗皮卡Ranger；傳奇雙動力Mondeo Hybrid ／ ST-Line Wagon；Ford旅玩家及福特旅行家為台灣市場帶來豐富選擇。

在堅強的車系陣容下，Ford亦持續為優質的顧客體驗創新，即便在疫情衝擊的低迷景氣中，仍致力打造Ford Signature嶄新服務據點升級，截至2021年底已完成全台新車展示中心升級達6成，服務廠之客休室升級達7成5。在明亮簡潔與美式休閒風格包圍的全新Ford Signature服務據點賞新車，啜飲百年傳奇之經典咖啡Lavazza；使用My Ford service APP即時線上預約回廠，在歷經原廠一萬小時訓練考核的技師照看下養護愛車，已成為Ford車主與準車主最新、最溫暖與值得信賴的絕佳體驗。

福特六和在地深耕已近50年，與時俱進透過「智慧機器人重建生產線」、「虛實整合提升整線智動化」、「大數據分析提升產品品質」，以及「擴大供應商智機整合應用，提高產業附加價值」四大策略創造出兼具品質與效率的汽車生產供應鏈，成果受到經濟部工業局肯定為智慧製造示範場域，亦於本年度獲得第七屆經濟部國家產業創新獎，將持續攜手汽車供應鏈重要夥伴，推動台灣汽車產業永續發展。