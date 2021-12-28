全家便利商店今（28日）宣布，認養鮮乳坊品牌旗下桂芳牧場，成為第1個以「認養牧場」為號召的超商通路，期待透過強大的通路影響力，支持台灣農業與在地酪農產業。

全家商品部表示，自2016年正式上架「鮮乳坊嘉明鮮乳」後，讓消費者方便買到來自牧場單一乳源的乳品，使在地優質酪農被看見，後續更進階與鮮乳坊合作，開發鮮食和蛋捲禮盒商品，今年更攜手跨界鹹食，推出義大利麵、鮮奶鍋湯底，獲得消費者好評。

全家367間店舖 Let’s Café，可升級鮮乳坊桂芳牧場鮮乳。（鮮乳坊提供）

此次，在全家與鮮乳坊合作邁入第6年之際，全家宣布擴大認養鮮乳坊最新合作的「桂芳牧場」，未來將定期定量提供全家高優質、單一牧場的乳源；而除了販售鮮乳坊桂芳鮮乳外，明（29日）起更於全台 367間店舖，限定販售可加價選用桂芳鮮乳的Lets Café咖啡、私品茶飲品。

即起至2022年2月8日止，全台全家店舖推出鮮乳坊桂芳鮮乳單件109元、兩件199元的優惠；Lets Café和私品茶，指定奶類飲品加10元，即可選用擁有多重獸醫把關、單一牧場乳源不混乳的「鮮乳坊桂芳鮮乳」，並贈送限量品牌咖啡提袋。