開啟電子耳之後，男童即能正確指出所聽到的物品圖片。（中山附醫提供／馮惠宜台中傳真）

12歲男童頓失聽覺 重置人工電子耳走出無聲世界

一名12歲男童一出生即雙耳全襲，3歲時以傳統手術方式右耳植入人工電子耳，但卻反覆慢性中耳炎在2020年造成體內機無法運作，讓他頓時失去聽覺，無法和正常孩子一樣上課，經醫護社工努力協助讓他接受左耳再置入新的人工電子耳，男童終於走出無聲世界、重返校園。

根據統計，台灣每年約有600至2000位新生兒患有先天性聽力障礙，其中又有約200位幾乎全聾，即便使用助聽器也無效，對於雙耳重度、極重度感音神經性聽損且助聽器效果不彰的患者，人工電子耳為目前唯一的治療方式；中山醫學大學附設醫院人工電子耳中心團隊自2018年5月引入微創手術，該名12歲男童即為成功個案。

中山附醫人工電子耳中心主治醫師溫惟昇指出，男童一出生即雙耳「極重度聽損」，在3歲時以傳統手術在右耳植入人工電子耳，但因為罹患慢性中耳炎，造成右耳體內機失靈，2020年即完全無法聽到外部聲音，讓他因此無法上課，且已開始學習手語。

經轉介到中山附醫求治，當時評估其左耳可透過微創植入人工電子耳，唯因人工電子耳自費負擔高達近百萬元，對於原先就屬中低收入戶的男童家庭是極為沉重的負擔，家屬一度想放棄治療。

溫惟昇說，全民健保自2017年7月有條件給付人工電子耳，醫療團隊得知男童狀況，立即收集檢查結果以專案送審通過健保給付，社工也啟動急難救助機制，爭取補足支應手術時自費耗材如顏面神經監測器、傷口凝膠等數萬元費用，男童終於在2021年5月在左耳植入人工電子耳，手術後第二天即順利出院，透過聽力師調頻以及聽能復健的訓練課程，在短短數週即能從「聽見」聲音進步到「聽懂」字詞甚至語句，並順利回歸校園生活。