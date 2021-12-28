糖尿病、腎臟病是民眾常見的共病，過去健保署分別針對2者推動論質計酬方案，但實際上卻有22.8萬人同時有糖尿病及初期慢行腎臟病。健保共擬會議近期通過新增「糖尿病及初期慢性腎臟病照護整合方案」，盼讓民眾1次完成2種疾病的追蹤，避免重複檢驗、奔波，預計將有22.8萬共病病人受惠，推估增加支出約1.17億點。

健保署長李伯璋表示，「糖尿病及初期慢性腎臟病照護整合方案」主要是考量糖尿病及初期慢性腎臟病具多項共同風險因子，照護族群多有重疊或具因果關係，本方案可鼓勵院所組成跨疾病之整合性照護團隊，更有效地應用資源與人力，透過衛教及追蹤提高疾病管理的意願。

根據統計，2020年因糖尿病就醫人數高達242萬人，糖尿病是造成洗腎的重要原因之一，病人血糖控制不佳可能導致腎臟功能衰退，嚴重者甚至會因腎臟功能喪失而須長期洗腎。

健保署醫務管理組科長陳依婕表示，健保署自2001年起推動糖尿病醫療給付方案，又在2011年推動初期慢性腎臟病的論質計酬方案，但有2種疾病者卻有22.8萬人，這些民眾若個別參加糖尿病、腎臟病方案，一個方案一年可能要追蹤2、3次，也需要重複檢查。因此，健保署推動整合性門診，同時照顧慢性病、初期慢性腎臟病，讓民眾避免奔波，一次完成照護。

陳依婕表示，考量共病病人具多項共同風險因子，照護複雜度高，故其管理照護費由原單一方案之200點調升為400點，品質獎勵金由原單一方案之400點至1000點不等調升為1000點。此外，為鼓勵院所主動追蹤病情相對嚴重或難治之個案，本次方案也新增了HbA1c、LDL及UACR檢驗檢查結果「進步率」獎勵指標，當病人的檢驗值較前一年進步達一定比率者，仍有機會獲得獎勵。以2020年申報資料推估，共管措施之推動預期將有22.8萬之共病病人受惠，推估增加支出約1.17億點。

李伯璋表示，照護服務的整合，將有助於改善醫療照護的品質及效率，本方案的推動，除可讓糖尿病及初期慢性腎臟病共病病人同時接受最適切的專科團隊照護，避免病情惡化至腎臟病變階段，對健保來說，也能因病情早期控制和介入，降低可能可避免的醫療費用支出，達到醫療院所、病人及健保三贏的目標。