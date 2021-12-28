父母對待年幼孩子經常變成「廚餘機」，網路上1名爸爸因為平時習慣撿食孩子掉落桌上的食物殘渣，沒想到因此鬧出笑話，原來他日前到孩子桌子前，而此前孩子竟並非吃東西，而是在「削鉛筆」，他在不知情之下，看見後一把抓起「削鉛筆屑」往嘴裡塞，讓妻子傻眼說「鉛筆屑好吃嗎？」他才恍然大悟趕緊催吐。

1名網友在臉書「爆廢公社二館」上發文表示，她的丈夫平時習慣性把年幼兒子掉在桌上的食物殘渣順手撿起吃下肚，「爸爸平常的習慣就是把嘴巴當清潔機，專門清潔兒子掉的食物」，但這次丈夫卻踢到鐵板，原來她的兒子剛剛在桌上「削鉛筆」，弄得桌上滿是「鉛筆屑」，但不知情的丈夫一看到竟一把抓起往嘴裡塞。

該爸爸日前到孩子桌子前，而此前孩子竟並非吃東西，而是在「削鉛筆」，他在不知情之下，看見後一把抓起「削鉛筆屑」往嘴裡塞。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

該網友說，「他爸爸剛剛在把他抱下來的時候，竟然隨手抓了一把桌上的碎屑往嘴巴塞，還配上咀嚼的樣子」，她當下瞪大眼睛看著丈夫，對方則絲毫沒發現嘴裡咬的東西，直到她語帶嘲笑地問丈夫「鉛筆屑好吃嗎？」丈夫才恍然大裕，開始不斷往嘴巴挖，爆笑結果讓全家笑翻。

其他網友則留言說，「這位爸爸很棒」、「今天的柴魚有點硬？」「以為肉鬆」、「還好不是剪指甲」、「我們家也是⋯小孩掉飯撿起來吃⋯結果！現在飯不管掉桌子還是掉地上，他們會自動往我們嘴巴塞」、「下次讓兒子搓腳皮」、「感覺是個好爸爸，這事應該會被笑一陣子」。