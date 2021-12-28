民進黨籍行政院顧問鄭宏輝28日針對林智堅宣布不選大新竹市長一事發表意見表示，竹竹併仍是地方民眾的最大期待，但在修正地制法的同時，必須同步討論國土規畫與財政收支劃分法的修正，否則地制法修正後，直轄市以外的各縣市都可各自論述，能不能升格會變的很模糊。

表態參選下屆新竹市長已久的行政院顧問、前新竹市議員鄭宏輝表示，在竹竹併的議題上，其實國人應該更關注國土的整體規畫以及財政收支劃分法，大新竹合併升格是好事，但若只修法讓竹竹併，其它縣市將如何自處？每個縣市都有其特殊性，是否都可各自論述可升格的條件？

鄭宏輝說，地制法修正後，將會讓苗栗、宜蘭，甚至花蓮、台東、澎湖等小縣市可否升格的標準更為模糊，目前應該做的是全面啟動修正財政收支劃分法，才有利政府的體制健全。

他表示，自己一直以來都在做自己有興趣的事，包括美食推薦與近期推出的「打開新竹」，雖然沒公職在身，但是對於地方有利發展的事或是藝文相關工作，他都一直在做。

對於林智堅宣布不選大新竹市長，鄭宏輝表示，未來竹竹併要是通過，相信民進黨中央一定會以徵召方式派出最強人選，若是竹竹併不了，回歸到新竹縣、市各自選，他則是已準備好對戰，有信心守護新竹市的綠地。