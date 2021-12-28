民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，卻有匿名用戶透過交通部公路總局IP修改林秉樞維基百科，惹出國家級網軍爭議。公路總局昨日公布修改維基百科為連江監理站一名臨時約僱人員，今天也祭出懲處，記該員申誡一支。

台北市區監理所副所長曹金煌對本報表示，今天中午把考懲會開完，決議要記該員申誡一次，主因是員工用公用電腦做非公用的事。曹金煌說，由於該員「是基於好奇，絕對不是網軍」，也經過地檢署調查，這不是刑事案件，衡酌之後給他申誡。

由於昨日公路總局局長許鉦漳說，後續處分由台北市區監理所決定，最重是解僱，最輕可能沒事，或是記申誡、記過。記申誡一支算是重罰嗎？曹金煌表示「算是不輕不重」；由於該員是臨時雇員，一年一聘，至於是否會影響其後續公務生涯，或是否不予續任，曹金煌說目前沒有討論到這個部分。

「公路總局IP事件」爆發3周後，公路總局局長許鉦漳昨（27）日首度面對面向媒體說明。許鉦漳證實，該員「出於好奇心」修改林秉樞維基百科，事發之後第一時間向警方報備，但未向公路總局報告，還刪光12月6日以前的瀏覽紀錄；後經警方勸說才向公路總局坦承。

許鉦漳並說，該員28、29歲，畢業後曾在金門監理站做過臨時職務替，去年考進連江縣監理站，平時負責研考、交安宣導，無違規或不良行為，看來老實、不出風頭。許鉦漳並表示，「哪有甚麼網軍，公路總局哪有錢請網軍。」