巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）周一公開表示不會讓11歲的女兒接種新冠疫苗。此番言論維持其堅定的反疫苗立場，儘管身為國家領袖，這樣的立場已經引發公衛專家痛批，並打擊其民調支持率。

巴西在本月早些時候批准對5至11歲兒童接種疫苖。

這位右翼領導人周一表示，巴西衛生部長奎羅加（Marcelo Queiroga）將於1月5日說明如何為5至11歲兒童接種新冠疫苖，他表示：「我希望沒有政治干預，我希望。因為我女兒沒有接種疫苗，讓我把這點說清楚」。

波索納洛本人拒絕接種疫苗，且多次質疑新冠疫苗的安全性和有效性。

他在記者會上表示，兒童染疫死亡的情況，沒有嚴重到讓兒童接種疫苗合理化。

是否應為兒童接種疫苗一直是巴西的熱門話題，儘管獲得絕大多數民眾支持，但波索納洛的死忠支持者仍強烈反對這項措施。

根據巴西官方新冠諮詢機構發布的數據，巴西有301位年齡介於5至11歲的兒童染疫死亡。

巴西衛生部周一公布單日新增病例達6840人，單日染疫死亡病例為86人。自疫情爆發以來，該國累計確診數超過2224萬人，在全球排名第三，僅次於美國（超過5274萬人）和印度（逾3479萬人）。巴西迄今累計死亡病例達61萬8534人，在全球排名第二，僅次於美國（81.83萬人）。