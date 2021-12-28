台股今天盤中再創歷史新高，外資交投偏匯入，外資今天買超215億元，再加上年底出口商仍有部分拋匯需求，使台北外匯經紀公司新台幣匯價今天盤中一度升破27.7元，盤中新台幣一度升抵27.646元，創近3個月來新高價。收盤價為27.685元，升值3分，成交量為10.19億美元。

雖然今天台北股匯雙升，但台新投信今舉辦的2022年投資趨勢論壇，對於明年的匯率表現，呼籲投資人在新台幣匯價相對高點之時，開始累積美元部位。預估明年美元指數將由95~96，逐步向上走高到100，主要是反應明年FED升息。

台新投信總經理李鎮宇表示，從資金流的角度來看。2020外資全年賣超台股新台幣4432億，其中賣超半導體類股1300億。今年至12月中，外資賣超台股5080億，賣超半導體類股3342億；但半導體類股不但沒有下跌，有些個股反而持續走強，證明外資看台股已經連續錯2年了。明年外資大舉回補台股的時點預估在第二季左右。

李鎮宇表示，目前台股雖創高，但從評價面和今年的GDP來看並不貴；以台股的本益比來看，目前台股指數仍處在過去5年的下緣，從指數來看，萬八好像很貴，但實際上並不貴。市場資金持續看好台灣半導體產業的前景，這也是為什麼持續有台灣半導體公司大老闆出來駁斥外資看不懂半導體產業。明年電子股指數還是可望再創高，但傳產股尤其是航海王的基期相對太高，EPS將呈衰退。