美股標普隔夜創新高。港股休市後首開盤上漲，隨後上下震盪。

周二香港恆生指數收漲56.80點或0.24%，為23280.56點，為連五個交易日上漲。國企股(H股)跌7.50點或0.09%，為8194.45點。

網路科技股下跌。未成年人元旦假期限玩，騰訊跌2.1%；美團和快手達成戰略合作，分別跌1.2%和4.0%；嗶哩嗶哩跌2.6%；京東跌0.2%；僅阿里巴巴微升0.4%。

黃金和貴金屬板塊領漲5.19%，為表現最好板塊。復興亞洲漲5.2%，壇金礦業漲8%，山東黃金漲5.0%。

中醫藥概念股上漲。固生堂漲16%，中國中藥漲15.8%，現代中藥漲4.3%。研究認為，中藥板塊作為低估值板塊，短期看漲，中長期有政策推動。

恆大系上漲，中國恆大漲9.5%，恆大汽車漲17%，恆大物業漲2.3%。

新東方跌1.6%。該教育公司創辦人俞敏洪宣布，將在今晚上線帶貨直播平台東方甄選，將在抖音進行首場農產品直播帶貨。此後並會繼續各式教育服務。