高雄工務局28日表示，高市府積極推動綠色能源產業在高雄落地生根，且為落實我國能源轉型願景，達成114年全國太陽光電設置20GW的目標，高雄110年新增設置130百萬瓦太陽光電容量的目標，截至今年11月，已經超標，達成今年度目標130MW的1.96倍，今年度太陽光電設置備案件數為1337件，也是全國第一，未來，高雄太陽光電將在6年內，朝向1GW的建置目標邁進。

高雄市政府28日的「市政會議」，由高雄工務局進行「高雄綠能光電6年1G計畫報告」，高雄工務局為達成114年全國太陽光電設置20GW的目標，高市府第10次綠電推動專案小組工作會議，透過跨領域、跨局處的專業整合，以「創能」、「節能」及「儲能」作為推動的三大面向。

並透過「漁電共生專區設置太陽光電」、「公私有房舍屋頂設置太陽光電」、「以節能服務模式加速節電低碳行動」、「高雄市轄區內電廠友善降轉」、以及「學校建築屋頂設置太陽光電」五大推動任務為基礎，逐一提案、主題探討相關業務的推展進度，目標為提升高雄市太陽光電設置量。

高雄工務局指出，高市府於綠能政策的發展過程中，動態調整政策的方向與執行，並整合綠能多元應用方式，110年目標是新增設置130百萬瓦的太陽光電容量，110年1月至11月，高市府今年度太陽光電設置備案件數為1337件，為全國第一，總設置容量為255MW，已達今年度目標130MW的1.96倍。

工務局表示，當前推動公私有房舍屋頂設置太陽光電，以「公有」建築優先建置、「私有」建築輔導建置為原則，其中，公有建築輔導各權管單位招租設置光電，已列管1004棟，預計可設置41MW；私有建築以舉辦座談會或說明會方式，輔導屋頂設置太陽光電，已提供補助187件，經費約1261萬元，建置2.0MW的太陽光電設備。

工務局說，今年推動全市校園屋頂裝設光電設備，預計可達333所學校，設置校所數量將為全國第一，預訂至111年校園屋頂型太陽光電，可達122.5MW設置容量，其發電量為「班班有冷氣」用電量的3倍。

「漁電共生專案辦公室」則以落實綠能生態共榮、保障養殖戶及地主權益、引領傳統漁業轉型為運作目標，截至110年12月27日止，高市府受理漁電共生申設案件計45件，申設發電量容量約92MW，漁電辦公室將協助縮短行政流程，加快案件審查效率，提高業者及養殖漁戶申設意願，可望於111年底達成210MW發電容量申設目標。

高市府指出，能源轉型是高雄未來必經之途，高市府也全力推動綠能產業在高雄深化發展，未來，高雄市太陽光電，6年內將全速朝向1GW的建置目標邁進，並積極推動低碳能源的應用推廣，編列預算開辦太陽光電補助，透過持續努力，將高雄市打造成一個高價值的生活空間，這座城市的一景一物都將會有新的風貌。