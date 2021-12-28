綠色債券交投熱略，發行市值再次突破歷史新高1.5兆美元。隨著發債機構增加與多元化，這些資金運用是否具備正面實質效益等益發重要，由綠債專家嚴格把關、精選優質標的，更能杜絕漂綠、落實綠色債券發債初衷。

鋒裕匯理投信看準此綠色債券趨勢，將於28日開始募集全台首檔投資等級綠色債券－鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金聚焦國內外投資等級綠色債券，波動度較低，適合做為長期持有的核心資產部位。

綠色債券為常規債券，再加上「綠色」特質，並具有嚴格定義，須符合國際資本市場協會（ICMA）定義，資金用途應符合綠色專案（十大用途），包括節能增效、適應氣候變遷等，具備專款專用特質，並定期對投資人報告資金運用情況與效益，讓資訊公開透明，降低漂綠風險。

想搶搭綠色債券投資商機，可留意實至名歸的綠色債券專家。鋒裕匯理資產管理（Amundi Asset Management）為歐洲第一大、全球前十大的資產管理公司，旗下綠色債券投資規模達340億美元。團隊在挑選綠色債券時，納入ESG架構，經過三重關卡「發行機構ESG分析」+「綠色債券分析」+「影響力分析」層層精選標的，以達到評估ESG風險和環境影響的目的。目前團隊已納入超過800檔綠色債券於內部系統，以利未來評估和監測。

鋒裕匯理資產產管理擁有綠債視野，早在2018年即與國際金融公司（International Finance Corporation，IFC）合作募集14億美元成立全球最大的綠債產品，後續2019年再與歐洲投資銀行（European Investment Bank，EIB）和亞洲基礎建設投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank，AIIB）推廣綠色融資，投資經驗橫跨歐亞。

投資綠色債券除了對環境有正面效益，在績效方面亦出色。根據統計，在2015年，綠債指數成立初期和投資級債表現貼近，不過在升息期間綠色債券指數和投資級債開始出現差異，表現更勝一籌；後續在疫情期間至近期，也可看到綠色債券指數表現更勝投資級債指數。

鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金綠色債券純度高，「投資等級綠色債券」比重不得低於基金淨資產70％，並符合台灣主管機關規範，需定期揭露綠色金融永續報告。為滿足投資人多元幣別需求，基金提供多元計價幣別新台幣、美元、人民幣、澳幣與南非幣供選擇。