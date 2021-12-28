虎年即將到來，農曆年迎財神，民眾最愛銀行送的發財水、紅包或春聯，國泰世華銀行28日宣布，虎年特別取得國立歷史博物館藝術授權，復刻百年歷史的財神年畫，民眾若國泰世華銀金融服務站體驗服務，就有機會取得限量的財神年畫。

國泰世華銀今年也打造「福虎」、「金虎」兩款系列筆記本及紅包，希望跟客戶一同揮別被疫情籠罩的牛年，迎接壬寅虎年。

國泰世華銀行強調其邀請曾獲金點設計獎的「日目視覺藝術」，打造「福虎」、「金虎」兩大主題，推出發財米、發財水、筆記本、春聯、紅包袋、招財金及月曆等系列贈禮，同時也要符合「環保元素」，筆記本及日誌選材採用獲「FSC國際森林認證」的紙材，發財米則是力挺社會企業和在地小農，連續兩年選用台東池上米，以環保可自然回歸大地的「石頭紙」製成提袋，強調以行動實現企業永續、社會共好、綠色環境三方共贏。

同時為了有傳統的年味，國泰世華獲國立歷史博物館藝術授權，為經典館藏《財神》神祇版畫（館藏編號85-00455）重新上色，將這幅百年畫作再製成為財神年畫，在衣飾、鬍鬚和虎毛上逐筆勾勒燙金絲線，讓作品更威武且生動，張貼在住家或企業大門時，神氣招財，也增添人文藝術氣息。