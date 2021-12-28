櫃買中心28日表示，對聯發國際公司（2756）違反重大訊息申報規定處以違約金5萬元。

櫃買中心表示，聯發國際公司對澳洲區域代理商Sharetea Australia提起訴訟及後續訴訟進度，未於事實發生日之次一營業日交易時間開始二小時前發布重大訊息，核有缺失，櫃買中心依興櫃股票審查準則第62條規定對該公司處以新臺幣5萬元之違約金。