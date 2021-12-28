興櫃股聯發國際違反重訊申報規定 遭處違約金5萬元 16:492021/12/28 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心28日表示，對聯發國際公司（2756）違反重大訊息申報規定處以違約金5萬元。 櫃買中心表示，聯發國際公司對澳洲區域代理商Sharetea Australia提起訴訟及後續訴訟進度，未於事實發生日之次一營業日交易時間開始二小時前發布重大訊息，核有缺失，櫃買中心依興櫃股票審查準則第62條規定對該公司處以新臺幣5萬元之違約金。 藥華藥公司違反重訊申報規定遭處違約金100萬元 可持續發展連結債 櫃買規劃買賣制度 #聯發國際 #櫃買中心 #申報規定 #違約金 #訴訟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 延遲發布重訊！森鉅公司遭處違約金3萬元 18:102021/12/21 財經 櫃買中心協助上櫃公司強化資安防護 發布資安管控指引 19:292021/12/23 財經 藥華藥違反重訊規定 遭罰100萬 04:102021/12/27 證券．權證 尼加拉瓜將我館舍交給大陸 外交部：研議國際訴訟法律救濟管道 18:462021/12/27 政治 聯發國際12/24-12/28競拍 每股底價底68.52元 13:402021/12/23 財經 興櫃商品報價異常 櫃買：資訊商報價系統凸槌 04:102021/12/23 證券．權證 櫃買中心將建立衍生性金融商品交易資訊提交CCP機制 11:162021/12/22 財經 難監督政府 律師、環團籲氣候變遷因應法應有公民訴訟條款 18:162021/12/23 生活 興櫃報價一度大亂！散戶無法下單跳腳 櫃買中心回應了 12:282021/12/22 財經 聯發國際競拍底價68.52元 04:102021/12/24 證券．權證 王力宏代言違約金賠不完 破億商業帝國恐因失德全崩塌 12:432021/12/21 娛樂 財經熱門新聞 3家銀行理專行員爆盜領案 金管會一口氣開鍘2000萬元 - 財經 中信銀理專A客戶2.3億 遭重罰1400萬元 - 財經 傳富邦握花旗優先議約權 他爆這家才是大魔王：金融圈傳遍了 - 財經 前總統千金豪宅賣不掉 專家點名「3種房」買了剉咧等 - 財經 又完封！台積電4奈米狙殺敵人痛點 助攻晶片一哥打爆美企 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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