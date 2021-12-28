台南市新購12輛消防車，台南市長黃偉哲(左二)今日與消防署長蕭煥章(右二)共同出席校閱儀式。(曹婷婷攝)

台南市新購12輛嶄新各式消防車，一字排開，相當壯觀。(台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市消防車生力軍報到！為提升台南消防救災量能，內政部補助加上市府編列經費共1億4222萬元，購入12輛消防車，消防署長蕭煥章及台南市長黃偉哲今天下午校閱，12部新穎消防車一字排開，相當壯觀。黃偉哲說，希望它們備而不用，派不上用場，沒有火災最好。

內政部進行「汰換老舊消防車輛中程計畫」，合併110年台南市預算總計1億4222萬元，汰換雲梯車2輛、水庫車4輛、水箱車3輛及化學車3輛。

蕭煥章肯定台南消防弟兄表現，他說，消防人員肩負重要且關鍵防災與搶救工作，消防署努力在政策、裝備、人力等面向，做第一線同仁堅強後盾，他也對台南市汰換老舊車輛裝備、擴充消防人力、架構CCIO指揮體系的執行成效表示肯定。

今年新購車輛包含化學車、雲梯車、水箱車及水庫車。化學車搭載one-seven泡沫系統，滅火效果好，且泡沫液與用水量少，可快速降溫，保護搶救人員安全。雲梯車設有腳架遙控裝置，35秒即可完成自動平衡，大幅提高昇梯效率，可完整掌握操作狀況。

另外，水箱、水庫及化學車均使用高載重、高扭力的歐系六期環保引擎，以電腦化操作面板搭配德製幫浦與自動穩壓系統，車身引進與國際消防大廠同步的打造工藝，採模組式鋁擠結構並使用沉頭螺絲鎖固，這種工法除避免人員碰撞受傷外，更可以保留設計彈性，在變更車內空間配置時，無需破壞既有結構，確保車體強度及耐用性，歐洲驗證使用超過30年。

黃偉哲說，今天要記住「2433」，這不是明牌，是代表2輛雲梯車、4部水庫車、3部水箱車、3部化學車，這是中央給我們的耶誕禮物，也是給台南市民生命財產更好的保障。

他強調，汰換消防車輛是維持消防戰力很重要的一環，從採購、維護到使用安全無一不是消防局力求精進的方向，感謝消防署各項補助計畫，也感謝議員對消防的支持，加速台南汰換15年以上老舊消防車輛的腳步，市府也會全力配合，為提升台南市的搶救品質而努力。