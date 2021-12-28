第一銀行長期致力投入於社會公益，照顧弱勢族群，回顧2021年共舉辦75場公益活動，包含攜手醫療團隊照護居民健康、守護海岸淨灘、植樹減碳、支持有機農場友善耕作，以及前往偏鄉汰換傳統燈具，總計有1275位同仁自發性加入志工行列，受惠人數高達7311人次，以實際行動推廣綠生活理念，倡導環境永續議題，並傳遞公益助人服務之心，為社會帶來溫暖與正向力量。

一銀今年共舉辦45場綠色環保公益活動，志工協助有機農場耕種、採收、育苗及除草等產銷工作，同時支持有機農作物，購買逾4560台斤有機蔬菜導入員工餐廳，且分贈予社福團體；更號召志工進行海岸淨灘、植樹減碳等活動，且致力推動「綠光傳愛點亮希望」計畫，幫助全臺共12間偏鄉小學更換LED燈，提供學童優質明亮的學習環境，創造「提高照明、節省電費、低碳環保」等三大長期助益。

為鼓勵更多民眾從日常落實綠生活理念，一銀今年也特別於「高雄電競嘉年華」活動攤位規劃輕鬆有趣互動遊戲，將綠色金融及環境永續之精神融入其中，同時向長期扶持之有機農場採購友善農產品，贈送予現場參與的民眾，關懷社會公益之餘，為綠色永續盡一份心力。

一銀今年還完成30場愛心關懷活動，愛心志工每月前往教養院、育幼院等社福單位溫馨送暖，不但捐贈所需物資設備，舉辦金融小學堂、宣導安養信託等，也透過關懷陪伴、趣味手作DIY等，增添生活體驗與樂趣，更配合佳節溫馨陪伴、傳遞溫暖。

一銀與第一銀行文教基金會也長期關注培育藝文體育人才，今年為全臺共14間舉重國中校隊，以及跆拳道國、中、小及高中校隊，添購訓練設施器材與選手裝備，藉以提升選手競技能力，無後顧之憂專注朝比賽目標前進；另，深感藝文團體因受新冠肺炎疫情影響收入來源，為避免偏鄉孩童學習音樂之路中斷，今年贊助「親愛愛樂原住民弦樂團」弱勢學童生活教育基金，不僅持續培育原民音樂人才，並以實際行動扎根偏鄉音樂教育。

一銀長期落實ESG（環境、社會、公司治理），積極履行企業社會責任。展望未來，將繼續善用志工團無私奉獻力量，將正向影響力傳遞到台灣每個角落，希冀號召更多企業一起投入公益志業，拋磚引玉擴大愛的循環，同時秉持「就在你左右」精神，以具體行動回饋、關懷社會，貫徹「永續金融，第一品牌」之發展目標。