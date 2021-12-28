民進黨台北市議員王世堅日前被在路口等紅燈時在車上滑手機，對此王世堅表示，自己拿的是智障型手機，沒有滑不滑的問題。不過，有網友發現近日王世堅出現在手機店裡，似乎是想要換新手機，此舉也在網路上引發熱烈討論。針對此事，王世堅回應，自己沒算換手機，並直言買一支iPHONE不便宜，「不便宜捏」。

一名網友25日在PTT上PO出兩張王世堅在手機店中挑選手機的照片，他並表示，之前世堅議員被抓包開車使用智障型手機，現在似乎想通要加入智慧一族了，「恭喜議員，祝議員升級成功」。

此事很快也引起網友們熱烈討論，「哇，直上iPHONE」、「他用什麼手機關我何事」、「說不定是買給家人」、「聖誕禮物啦」、「不用智慧型手機就不會被截圖」、「以他的收入買iPhone跟買菜差不多」、「搞不好是買平板...或給別人的禮物」、「在挑送給柯P的聖誕禮物啦」。

還有些網友們則說，「怎麼整天被認出，是頭髮太好認？」、「越來越覺得他人不錯」、「世堅要選立委了嗎」、「我智障型也拿到今年5月底才換」、「真的笑死，店員要先教怎麼用line嗎」、「堅哥記得買APPLE CARE+啊」、「大家怎麼有辦法一直監控他」。

綜合媒體報導，沈志霖表示，關於網路流傳的照片，是王世堅家庭餐敘後，在逛街時被拍到的。他也指出，要換哪一種款式的手機是每個人個人的選擇，但是議員目前並沒有換手機的打算，感謝大家的熱情與關心。

同時，王世堅本人今天(28日)也表示沒打算換手機，並直言手機(iPHONE)不便宜。王世堅透露，自己喜歡沒有網路干擾的生活，而那天只是去百貨公司吃飯，下樓開車的時候路過，就去看看什麼是智慧型手機。王世堅受訪時也說，自己很少看到智慧型手機，「我小孩就跟我說明啊」。對於被網友拍到，王世堅直言完全沒想到，自己回到研究室時，有同事告訴他這件事，他則回應，「這我小孩啊，這不是別人，我一男一女啦，我小孩很帥喔」。