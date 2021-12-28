北市陽明山仰德大道4年前發生混凝土泵浦車煞車失靈，衝撞對向22輛汽、機車，釀成4死8傷的慘劇，信詠工程行負責人陳美蘭、維修泵浦車技師盧志宏一審判處徒刑4月2月、3年6月，現仍在高院審理中，其中信詠工程行實際管理者陳木，士林地檢署以陳木有防止危險的義務，卻未有任何防範作為，依過失致死罪起訴。

高齡81歲的陳木是負責人陳美蘭的父親，泵浦車2005年以二手購入泵浦車時，手煞車已遭拆除，而且車輛限重15公噸，事故發生時已超載至20.16公噸，檢察官認為，陳木主觀上知道車輛超載、手煞車移除的缺失，會導致交通事故的風險大增，仍指派司機駕駛該車進行灌漿作業，應該負起過失致死的刑責。

陳美蘭偵查中均稱自己是泵浦車實際管理者，並將維修交給盧志宏父親的材料行維修，士檢起訴陳美蘭、盧志宏，陳木經被害人聲請再議，高檢署3次發回續查，第4次檢察官根據盧志宏在法院證述，每次維修都是由陳木聯絡維修，他會將維修結果告訴老闆，認定陳木有責任。

士林地檢署3次不起訴，案經高檢署發回，士檢根據法院審理時盧志宏證述，維修、故障都要經過陳木，而且已經告知事故泵浦車沒有手煞車，陳木主觀上已經知悉泵浦車嚴重超載、手煞車系統已經移除。另外，同車的工人則證稱，都是由陳木派工，認定陳木對事故傷亡應負起過失責任。