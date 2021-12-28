民進黨團今天發起甲級動員，未協商直接表決通過了民進黨團的修正動議，最後通過的「性別工作平等法」，把孕婦配偶的「陪產假」與「陪產檢假」合併計算為「陪產檢及陪產假」，總共可請7天，其中5天薪資由雇主支付，另2天薪資則比照新增的2天「產檢假」由政府提供補助，婦團聲明指出「遺憾七天有薪生產準備假法案未過」。

據勞動部評估，有薪產檢假增加2天部分，預估有10.2萬人受惠、每年約得多編列2.4億元預算；至於「陪產檢及陪產假」則新增2天，更名為「陪產假及陪產檢假」推估受私人雇用男性有11.9萬人受惠、3.8億元。

在副院長蔡其昌敲槌後，立法院28日院會三讀通過「性別平等法部分條文修正草案」（姚志平攝）

勞動部條件司司長黃維琛表示，有薪產檢假新增2天的公務預算部分，明年2.4億元預算已經編列；但至於「陪產檢及陪產假」因為今天三讀通過，尚未來得及編列明年的預算，希望爭取在第二預備金動用。

婦女新知等婦團表示，這次修法雖不能說「完全」沒有進展，但進展可說微乎其微，孕婦配偶雖然多兩天有薪假，但由於陪產假與陪產檢假合併計算，孕婦配偶若想陪產，就不能完整參加產檢，若想完整參加產檢，就不能陪產，或必須動用其他假別。相較而言，孕婦享有7天產檢假、8周產假，雙方落差極大，再次確認制度設計上明確的性別分工：懷孕生產主要是女人的事，男性參與有限「是正常的」，若有個別男性或孕婦配偶想完整參與，就要付出其他代價。