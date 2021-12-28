網紅YouTuber「小P」憑火辣身材搭配精湛琴藝走紅，但她的鋼琴演奏頻道《Pan Piano》日前卻收到侵權警告，許多人擔心她的頻道恐被終止，沒想到隔沒幾天小P就表示「問題已解決」，讓網友笑虧「YT也怕信徒暴動」。今(28)日有PTT網友忍不住問卦：「Pan Piano露奶沒露臉，就能幾百萬人訂閱？」意外曝光她的「流量密碼」。

這位網友在PTT八卦版（Gossiping）上發文，提到「Pan Piano」目前來說，算是YouTube界中同性質競爭者中的「最強優圖柏（YouTuber）」，其他人的人氣似乎都無法與小P相比。但如果想看性感類型的照片或影片，網路上明明就很多，好奇小P為何沒露臉、只秀事業線，就能有幾百萬人訂閱？

此則貼文一出很快「推爆」（正向推文破百），八卦鄉民紛紛在底下留言：「質感」、「不是低俗露」、「露太多的其實反而看了不舒服，cos類型的露不會特別感覺到低俗，還有就是身材好，不露臉」、「她的cos都很用心，當然又白又嫩的也好看」、「比她會彈鋼琴的沒她能露，比她能露的鋼琴比她弱，比她能cos沒人比她身材好。」歸納鄉民意見，「非低俗露的『質感』」及「cosplay的『用心』」是她的兩大「流量密碼」。

《Pan Piano》自2016年創立頻道，一直都是不露臉彈琴，而過去小P在彈琴時，多以日常穿著入鏡，自從她換上cosplay服裝、化身角色演奏動漫主題曲，並露出深深事業線、纖腰或一雙美腿，白皙美膚馬上吸引眾人目光，訂閱數一路向上，目前已經來到293萬人訂閱。

反觀傳統廣播界，也有一位不曾公開廬山真面目的DJ「光禹」，或許這種「不露臉的『神秘感』」，就是小P的另一項「流量密碼」武器。