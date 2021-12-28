陽明海運今日在七堵總公司辦理49週年慶茶會暨社團成果聯展，邀請退休的黃望修董事長及何樹生總經理等一同歡慶生日。陽明海運董事長鄭貞茂肯定全體岸海勤同仁在疫情挑戰之下堅守工作崗位努力付出，也迎來豐碩成果。

陽明今年一度想購置新的總部大樓，卻因各界反對胎死腹中，49週年慶發出的新聞稿再度鬧出笑話，表示活動是「假」七堵總公司辦理。其實「假」是「借」的意思，代表這棟大樓不屬陽明海運所有，要借來辦活動，遭揶揄到底是有多想買新大樓。

陽明集團單月營收從2020年6月開始，連續18個月成長，從2021年8月開始，更突破單月營收300億元的佳績，也讓陽明海運財務體質大幅改善，到2021年第3季，陽明海運負債比降至45％，流動比提升至276％，每股淨值達到51.12元。

鄭貞茂表示，此時此刻，大家更要為公司未來長遠發展，包含船舶、貨櫃、碼頭的投資做準備，以提升公司長期競爭力；同時陽明海運也在今年獲選包含台灣50、公司治理100及最近期台灣永續指數等成分股，代表未來除營業績效外，在E.S.G的表現將會面臨外界更嚴格之監督，所以陽明海運要繼續推動永續經營的承諾，強化資訊揭露之透明度，也期許陽明海運能成海運業中落實E.S.G的領先者。

鄭貞茂並引用義大利總理德拉吉對於個人未來的看法勉勵大家，「我們都在尋找自己的道路，我也在尋找我的道路。真正重要的不是你想要成為什麼，最重要的是你現在正在做什麼」，期待大家為陽明50週年與更長遠的未來做最好的準備。

陽明總經理杜書勤說，看到現場這麼多年輕的同仁齊聚一堂，代表陽明的朝氣與活力，陽明今日的成就，是過去十年臥薪嘗膽累積的成果，希望每一位同仁都能在自己崗位上為陽明留下一點功績，讓陽明繼續成長、永遠獲利。