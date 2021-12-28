國立臺灣工藝研究發展中心主任張仁吉，推動「臺灣綠工藝希望工程」。（國立臺灣工藝研究發展中心提供／廖志晃南投傳真）

國立台灣工藝研究發展中心，以工藝為媒介，實踐社會價值，啟動「台灣綠工藝希望工程」，本於自然、循環、平衡、寬容、生命力等綠工藝精神，融合人文關懷，深化工藝與社會的互動連結，希望為所有人帶來「希望．療癒．陪伴」的力量。

「臺灣綠工藝希望工程」是公民互助精神的體現，以「One Community One Craft（OCOC）」一社群一工藝理念，凝聚社會力量，以工藝師、職能治療師提供核心支持服務，以社區、NGO團體、相關民間組織及政府單位為平台，在社福體系中的醫療機構、長照機構與社區照顧關懷據點等，向樂齡長者、兒童、婦女、身心障礙者等所有人，傳達工藝手作的溫暖；以工藝投入社會服務，引領身心靈向上提升，也形成陪伴的安定力量，促進社會關係的融合與共好。

工藝是藝術治療的媒介之一，本身具有療癒的能量，是自我發現和自我實現的方法，也是自我和外在世界溝通的管道；動腦、動手的工藝，有助於大腦認知、手部運動的訓練，可應用於職能治療，而完成一件作品及參加者的互動與陪伴，可帶來成就感、幸福感，也能滿足人際情感連結的需求。

國立臺灣工藝研究發展中心主任張仁吉指出，醫療可以延長人的生命，而善用工藝的力量，可讓人活得更快樂，生活更有品質。尤其，2025年台灣將邁入超高齡社會，推估65歲以上的老人高達470萬人，亦即每5人中就有1人超過65歲；藉由工藝活動的感官刺激、社交參與，對於高齡長者有相當多的好處，創造幸福感，也有助延緩失智，減少社會成本支出。

今年，台灣工藝研究發展中心與南投縣中興生活美學協會、台中市親子關懷協會、若竹兒教育基金會、勵馨基金會等民間團體，協力將工藝推展至社福領域，推出「親工藝心療癒」、「iFull愛福工藝」做為「台灣綠工藝希望工程」的示範計畫，已於南投、台中、嘉義、台南等地共13處據點，辦理74堂工藝課程。

台灣綠工藝希望工程將工藝內容或活動引介進入社會服務，對個人與社會有良好的影響；參與的工藝師除了擴大工藝的應用層面，也具有工藝社會價值實踐的積極、正面效益。未來，將藉由希望工程的推動，讓更多人感受工藝帶來的生活美好體驗，也歡迎相關領域團體、組織加入這項極具意義的工藝社會運動。