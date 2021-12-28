台股近期頻創新高，今（28日）收在18196.81點再次寫下歷史紀錄，大多頭行情持續，且今年以來大盤漲幅已高達22%。儘管如此，有網友卻透露自己，一年下來的操作不僅把去年賺的錢回吐還倒賠，總虧損約10萬，引起網友們熱烈討論，沒想到文章意外釣出不少在萬八賠錢的苦主哀號。

該名網友在PTT論壇上發文表示，今年把去年賺的錢都賠光，累積虧損約10萬，雖然在很多人眼中只是零頭，但勇於面對虧損、調整操作策略絕對比Po單炫耀有意義得多，原Po說：「沒看錯我就是台股萬八賠錢的人，也是個航運從頭到尾沒上船的酸酸，大多頭就是阿貓阿狗亂買都能賺錢的行情，如果還能賠錢真的更要好好檢討。」

原Po列出5點心得分享，首先建議大家要選擇自己合適的投資方法，否則太多方法反而會造成混亂，「這一年來看過許多Youtube影片學技術分析、心法技巧等，每個方法都有他的道理，而選一個自己合適的方法比起全部上場都還重要，如買進理由跟賣出理由抵觸最後會導致你操作一團亂。」

此外，原Po提醒要盡量降低交易次數，貪婪恐懼會讓人失去判斷能力，「當日不買賣就不要全程盯盤，定期檢視自己操作是否需調整、寫交易日誌。」不僅如此，他也領悟出，投資要分批進場分散風險、了解個股股性及不要當沖等操盤守則。

文章一出引起網友們熱烈討論，意外釣出許多苦主哀號賠錢，「你不是最慘，賠幾百萬大有人在」、「我也賠錢，你不寂寞」、「去年這時候60進場今年七月130，開始當沖後現在剩10」、「我靠航運賺十幾萬，也因為航運賠掉不少加上看錯一檔太晚跑，也是負數到現在」、「我也賠錢，本金一樣50W，從原本+6～8W變-12～14W，到現在-2～3W，已心如止水，是航運抱上抱下賠錢的韭菜」、「上半年隨便賺，下半年吐光+1。」

台股今盤中創下18197.36點新高，終場收在接近高點18196.81點，刷新收盤新高紀錄，大漲147.87點，成交值為2592億元。