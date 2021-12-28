全新里數網路購物時代來臨。「亞洲萬里通」升級過往的獎勵兌換體驗，並公布台灣會員哩程獎勵兌換新趨勢，順應疫後生活消費模式的轉變，網購已是民眾主要購物管道之一，「亞洲萬里通」自2020年第四季推出全新「里數加現金」換購服務，優質選物已成為會員主要獎勵兌換行為，會員可彈性運用手上里數，並搭配部分現金換購自己喜愛的商品，包括上架即搶購一空的Switch與任天堂遊戲健身環、Apple系列商品iPhone、Airpods Pro、iPad、日系質感家電以及台灣在地美食伴手禮等，都成為年度熱門換購商品。

亞洲領先的旅遊及休閒獎勵計劃「亞洲萬里通」，為台灣民眾打造獨有的哩程獎勵計劃，讓會員不受疫情影響，不僅可從日常消費賺取哩程，亦可運用里數兌換飯店、體驗行程、潮流商品、演唱會票券等獎勵。

「亞洲萬里通」台灣區總監陳怡伶表示，從疫情爆發到後疫期間，發現會員比過往更懂得善用里數犒賞生活，自從去年第四季「里數加現金」換購服務推出後，呼應民眾「防疫宅經濟」、「網購新生活」兩大生活型態轉變，民眾網購不再只是講求便利，更是享受網購帶來的娛樂感，而這亦是「亞洲萬里通」期望帶給會員的服務與禮遇，真正以哩程數作為主要交易貨幣的新電商服務，讓會員享受彈性且多元的里數運用，滿足休閒生活所需。

「亞洲萬里通」生活品味獎勵平台上線以來，因切合會員需求，相較2020年12月表現，透過里數兌換商品的交易量成長20％，而使用「里數加現金」兌換的交易量成長高達80％。其中，電子周邊、居家風格、美食佳釀、旅遊配件、美妝保養更成為年度熱門五大換購類別。

未來「亞洲萬里通」也將持續提供更多元的選物商品，包括國泰航空經典紀念商品、台灣在地選品、國際時尚精品以及會員專屬體驗活動與聯名卡獨家商品服務等，滿足台灣會員無法出國，也能以里數加現金換購全球熱門單品。

此外，「亞洲萬里通」也陸續推出台灣自有品牌，觀光客來台必買台灣特色茄芷袋的「來好」、台灣在地精品咖啡品牌「森高砂咖啡」等精選商品，讓海外香港、日韓等地會員能透過兌換，滿足對台灣的思念。

自2016年起即不斷推廣的旅遊獎勵兌換，讓會員以里數兌換全球飯店、租車、體驗行程，儘管因疫情無法出國旅遊，但會員依然能運用里數兌換台灣四、五星級以上及度假型的的飯店獎勵。其中，2020年到2021年第一季之間，台灣颳起偽出國度假風潮，而「亞洲萬里通」看到會員積極以里數兌換台灣飯店的趨勢，兌換筆數甚至超越疫情前，達到兩位數字以上的年成長。

今年3月「亞洲萬里通」推出最低81折里數兌換的促銷助長下，會員以里數兌換飯店的交易筆數，相較於同期，更衝出近200％的成長量，其中甚至有近5成會員是首次兌換店，並以四、五星級以上奢華飯店為主，如：台北W飯店、台北晶華酒店、台北日勝生加賀屋、宜蘭礁溪寒沐酒店、台中林酒店、台北與台南香格里拉遠東國際大飯店。

從會員兌換飯店的資料中也顯示，有高達8成的飯店兌換來自「亞洲萬里通」聯名卡友，最愛兌換的城市以台北、宜蘭、台中、台南、高雄、墾丁為主，平均單筆兌換里數高達32000里數，較過去成長約15％。

「亞洲萬里通」里數賺取的管道多元，為迎接2022年的到來，讓會員禮上加哩、好哩享不完，自2021/12/27～2022/2/28，推出「2022虎哩旺」促銷活動，會員可將銀行紅利點數、銀行現金回饋點數以及零售點數轉成「亞洲萬里通」里數，最高還可賺取額外10000里數。把握「亞洲萬里通」里數加碼活動，可以更快速賺取里數，用里數換購優質選物或兌換星級飯店。