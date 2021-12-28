知名家電品牌艾美特-KY（1626）28日召開線上法說會，艾美特董事長史瑞斌表示，2022年內外銷漲價5～10％，部分產品漲幅甚至達12％，有信心全年業績可回到2020年表現水準。深圳舊廠土地開發案已完工，搬遷補償金約1.5億人民幣（約新台幣6.5億元）將於2022年第一季認列，未來滿租一年可望有約1000～1500萬人民幣租金收益。

史瑞斌表示，因為原材料上漲幅度持續增加，電子IC零件缺料狀況嚴重，缺料間接影響了生產效率，增加人工成本，甚至影響了部份外銷訂單，儘管3月在中國市場陸續漲價，但始終無法完全反應成本增加，外銷訂單都是提前談定價格，價格異動空間不大，毛利率由往年約15％下滑至12.3％。史瑞斌表示，展望明年，將全面價格調整5～10％以反應成本，並積極開發不受季節影響的清掃類與健康類新品，如吸塵器、洗地機、蒸氣拖把、除塵蹣儀和蒸足浴盆等，期望更多元化家電產品帶動下，減緩淡旺季的營收落差。並持續發展境外電商如亞馬遜平台，明年以北美及加州地區為主，明年整體營收獲利期許回到2020年的獲利水準。

此外，艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案，2016年與深圳市TCL海創谷科技園發展有限公司簽訂合作協議，共興建六棟辦公室、產業用房、高級公寓及商舖，驗收後TCL遷移補償金約1.5億人民幣將於明年第一季認列，換算每股盈餘貢獻約4.6元，艾美特可分回約1.1萬坪，除了部分自用外，明年也將同步展開招商、裝修，預計2023年起可頁獻租金收益，若有買方有不錯價格亦不排除出售。