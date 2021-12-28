體諒2022年農曆春節連續假期，影響公開發行公司結帳，金管會28日公告，公開發行公司2022年1月營運情況的公告申報期限，將從2月10日延長到2月14日。

這即包括每月10日之前要公告前一月自結獲利的金控公司，也可延到2月14日再公告獲利。

證期局副局長蔡麗玲表示，2022年春節假期是1月29日到2月6日，各公司財會人員作業時間只有四天，即有公司反應可能作業來不及，所以這次多給兩個工作天，最遲到2月14日再公告。

這次是第二次因為農曆春節假期延後獲利及營收公告，上一次是2019年，春節假期是2月2日到10日，當時決定延後到2月15日公告，多給五個工作天。

2020年春節是在1月23日到29日，但受到新冠肺炎疫情影響，海外子公司財報有些延遲，因此去年是首度因疫情，將1月營收及獲利延後到2月15日公告。

金管會表示，依照證券交易法施行細則第五條及金管 相關規定，公開發行公司應公告並申報的營運情況，是指合併營收、為他人背書及保證的金額、資金貸與餘額、從事衍生性商品交易情況。為提升資訊透明化，這些延後公告不宜過久，蔡麗玲表示，因此今年只多給兩個工作日。