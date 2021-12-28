2020年大陸GDP突破百兆元（人民幣，下同）規模，同時人均GDP也連續兩年超過1萬美元。大陸中央財經委員會辦公室副主任韓文秀在近日舉行的「2021-2022中國經濟年會」表示，現在一些機構和專家學者預測今年大陸GDP將會成長8％左右、總量超過110兆元，並將讓人均GDP超過1.2萬美元，接近世界銀行所劃設的高收入國家的門檻。

根據第一財經引述國際貨幣基金（IMF）公佈資料顯示，2020年人均GDP比大陸內地高的62個IMF成員經濟體人口數量合計為12.42億人，占全部IMF成員經濟體人口數量16.3％，已低於大陸內地的人口數量。也就是說在IMF發佈的全球194個國家地區人均GDP榜單中，大陸人的生活水準已經能擠進前1／3。

而以城市觀察大陸人均GDP表現的話，以七普人口數來計算，2020年大陸共有11個省份的人均GDP超過1萬美元，包括北京、上海、江蘇、福建、天津、浙江、廣東、重慶、湖北、內蒙古和山東。而北京、上海2大直轄市均超過2.2萬美元，其中北京更達到2萬3908美元。