台中市經發局長黃文彬指出，為因應未來使用電動車民眾的快速成長增加需要，台電目前針對集合住宅電動車推出「專設1戶」。（盧金足攝）

為防止空汙，電動車輛市場大增，但集合式住宅用電公平性問題浮現，市議員李中28日表示，市府都發局、經發局、交通局等局處須研商相關法規與時俱進，建議由台電負責充電樁等建置，能源提供兼顧環保。都發局表示，台電推廣專設1戶1電表專案，搭配電能管理系統，維持供電穩定及保障集合住宅用電安全。

李中今日在市議會指出，基於溫室效應、減碳等環境保護議題，德國、荷蘭等國家宣布自2025年起禁售燃油新車，多個國外車廠也配合宣示2025年起不生產燃油汽車，電動車時代已然來臨，但台灣的集合式住宅，遇到新興用電問題。

目前多數的集合式住宅已開始預留4％-10％的車位可供電動車充電，由於用電量增加，台電要求該等住宅必須增加契約用電容量數額，平均電費將會增加，未持有電動車的住戶，恐怕會和電動車持有用戶產生糾紛。

李中憂心舊大樓充電配置要汰換更是問題，因為汰換新增設備購買費用，管理費有可能調漲，可能引發未持有電動車住戶的反彈。

目前即將興建的新住宅，因應用電量增加，配電場所需要多大的空間設計，相關的建築規範也要未雨綢繆，讓建築業者以及既有大樓管委會有所遵循。

他建議，電動車的增加攸關國家能源與環保政策，與其由各地方政府多頭馬車似地因應，不如由台電配合國家政策，負責相關的充電樁設置與經營，不但能掌握用電量，具體調配能源與節能，讓能源獲得最有效率使用。

經發局長黃文彬指出，為因應未來使用電動車民眾的快速成長增加需要，台電目前針對集合住宅電動車推出「專設1戶」，即地下停車場專設1電表箱，專供電動車充電使用。

此外，台電公司除推廣專設1戶1電表的專案外，同時搭配電能管理系統，維持供電穩定及保障集合住宅用電安全。