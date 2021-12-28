法務部28日上網公告《洗錢防制法》修正草案，修正一般洗錢罪刑度為6月至5年徒刑，若犯罪金額超過1億元，最重可判處7年徒刑，另參考《貪汙治罪條例》財產來源不明罪立法意旨，若涉洗錢案當事人拒絕或不實說明不明財物、利益來源，可處6月至5年徒刑。

法務部表示，2019年台灣通過亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑，獲得最佳的「一般追蹤」等級，但APG評鑑也就我國洗錢防制法制面的缺失提出建議，包括為自己洗錢類型之洗錢定義不夠全面、偷渡犯罪未納入洗錢前置犯罪、法律針對信託關係受託人規範不足、罰鍰範圍未符比例原則、控制下交付僅限於毒品犯罪等。

法務部強調，為落實洗錢防制措施，針對我國實務上常見洗錢犯罪類型以及新興洗錢犯罪手法，修正《洗錢防制法》，這次修正草案共修正16條，包括洗錢定義、構成要件，並增訂犯罪類型，以有效打擊洗錢犯罪。

其中草案增訂「移民走私」類型犯罪，包括跨國賣春、散布猥褻物、詐欺、妨害電腦使用、商業會計法、組織防制條例、營業秘密法、兒少性剝削、入出國及移民法、食安法、著作權法、政府採法購法、電子支付機構管理條例、證券交易法、期貨交易法、資恐防制法等相關犯罪。

另草案增訂委由金融機構及指定之非金融事業或人員進行信託時，受託人應主動揭露其在信託中之地位及資訊，罰者可處5萬元至100萬元罰鍰。

另修正一般洗錢罪之刑度，將現行的7年以下有期徒刑，修正為6月以上、5年以下有期徒刑，並以犯罪所得達1億元作為洗錢犯罪情節輕重之標準，超過1億元，可處1年以上、7年以下有期 徒刑，得併科2500萬元以下罰金，藉此區分不同刑度，以符合罪刑相當原則。

草案也參考澳洲刑法立法例及我國貪汙治罪條例財產來源不明罪立法模式，要求有可疑洗錢行為的當事人，須真實說明財物或財產上利益來源義務，違者可處6月至5年徒刑，得併科500萬元以下罰金。

至於以不實資訊或其他方式規避洗錢申報，金額逾1億者 ，可處1年至7年徒刑，得併科1000萬至5000萬元罰金。