全球航空業受到新冠肺炎疫情影響，航班數量大減，但航空保安未被忽視，交通部昨舉辦跨部會航空保安會議，參考國際標竿機場作法，桃園國際機場持續更新安檢設備，明年起也將逐步建置安檢自動分流暨托盤回收系統，第3航廈則將設置具自動爆裂物偵測功能的電腦斷層掃描儀、人體掃描儀及遠端安檢監控中心等先進設備。

交通部檢視過去1年我國航空保安執行成果，聚焦國家民用航空保安重點工作，並感謝民航局、航警局及各單位長期投入航空保安工作。部長王國材指出，國際恐怖攻擊風險持續存在，加上網路攻擊等新型態威脅方興未艾，政府部門及航空業者的應變能力必須與時俱進，全面提升安檢策進作為。

交通部航政司指出，桃機第1航廈、第2航廈原本採用傳統探測設備，現陸續做出升級，其中包括人體掃描，更精準判別身上是否有違禁物品，同時減少人員間接觸。

手提行李部分，以前通過X光機若發現有問題，人工檢驗會讓所有旅客塞在同一條安檢線上，未來採用系統自動分檢，把有問題的行李分到另一條線上，減少安檢區壅塞。而以往要靠人工回收的查驗托盤，明年也會陸續變為自動回收，不只桃機會建置，松山、台中、小港等國際機場也會更新設備。

國家航空保安會執行秘書、民航局林國顯局長說，我國近年已與美國、加拿大、紐西蘭等國建立一站式保安制度，今年更依據國際民航組織最新貨物保安政策實施出口貨物全面安檢，目前每月安檢貨物總件數超過158萬件。