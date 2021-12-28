今年東京奧運期間，藝人陳建州被抓包使用「安博盒子」觀看賽事，引發軒然大波。新北地檢署10、11月間陸續發動第二波搜索，發現安博盒子涉嫌竊取全台63家頻道訊號，為遏止盜版影像散布，檢方近期針對56個非法傳輸網址向新北地院聲押查扣獲准，並在24日進行斷訊。

新北地檢署企業犯罪專組檢察官姜長志今年10月偵辦安博盒子一案，兵分8路搜索台灣安博、彼得巧科技、富雅科技公司和機房，並帶回台灣安博負責人黃博詮等人偵訊，訊後諭令黃博詮5萬元交保。

為了遏止盜版影像傳播，檢方持續逮捕安博經銷商，發動二波搜索及傳喚行動，搜索全國18個處所，查獲新北市、桃園市、彰化縣3處機房，並通知11名被告及相關證人到案說明。

檢方今日發布新聞稿表示，偵辦期間發現犯罪嫌疑人與美國網際網路服務供應商網址、IP，涉嫌用安博盒子連結63家頻道業者訊號至沒有取得版權的特定網址，公開傳輸給安博盒子使用者觀看，已涉犯侵害他人著作財產權罪嫌。

為阻攔盜版片持續擴散，新北地檢署由高檢署「查緝資通犯罪督導中心」指導，雙方組成聲請扣押團隊，隨時溝通聲請書內容、意見，在本月21日向新北地院聲請扣押安博盒子56個非法網址獲准，並在24日交由財團法人台灣網路資訊中心 (TWNIC)，在同日下午5時進行斷訊。

檢方表示，這次與高檢署的司法互助，共同目的是希望透過停止解析的方式，將安博盒子的發法訊源做出有效阻隔與斷絕，希望對非法竊訊犯罪達到釜底抽薪的效果。檢方呼籲，國人觀賞影片影音應循正當合法途徑，支持合法創作，勿讓盜版犯罪將優秀創作人的心血吞噬殆盡，之後將積極聲請法院扣押網址，營造乾淨網路環境。