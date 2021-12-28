iPhone蘋果手機雖然在國內市占率高，不過其實很多人都沒有充分使用，有許多功能可能到換機時都沒用到，外媒《Apple Support》近日整理出最多人不知道的十大隱藏功能，其中，包含計算機使用、尋找訊息、儲存相片等小技巧，讓不少果粉實測後驚覺原來這麼省時又省事。

《Apple Support》在YouTube影片中舉中下列十大隱藏功能，是多數iPhone使用者不知道或沒有真正充分利用：

1.左右滑動螢幕可消除計算機上的數字

使用計算機時，若打錯數字不需要全部清除，只要在數字欄上左右滑動，就能從末位數開始刪除數；此外，長按數字也可以直接複製。

2.釘選Messages訊息對話

可以標註一串對話中的其中一則訊息，只要長按該則訊息就能釘選，以便未來可以快速找到，釘選的內容也可以加入到widgets版面。

3.桌面工具整合

若不希望桌面上布滿工具，可以依照個人使用習慣分門別類，長按小工具將其合併，之後要使用時只要上下滑動就能選擇所需工具，或是自行設定快捷選項。

4.一次儲存多張相片到相簿

若想儲存同個網頁中的多張照片，不需要一張一張複製，只要長按照片並拖到畫面右下角，再打開相簿就能一次快速儲存。

5.將常用詞彙改為替代文字

在設定中的「鍵盤」找到「替代文字」選項，可以將自己常用的詞彙以字母縮寫的形式儲存，未來只需打出縮寫，就會出現該詞彙。

6.在鎖定螢幕時開啟相機

當不方便解鎖，又急需使用相機時，只需在鎖定螢幕上從最右邊往左滑，即可開啟相機。

7.掃描文件

在備忘錄中選取相機符號後，點選「掃描文件」，可透過相機掃描現實中的文件，掃描完成後，該文件就會出現在備忘錄中。

8. Live Tex

使用相機時會出現Live Text功能，可自動掃描照片上的文字，並轉為文字檔，還可選擇複製、全選、查詢、翻譯、分享等功能。

9.快速找到第一張照片

當相簿裡的照片眾多時，若想尋找很久遠的照片，不需要耗時逐張往上滑，只要在螢幕最上方輕點兩下，就能快速跳到相簿最上方。

10.快速搜尋功能

只要將螢幕往下拉，就會出現搜尋欄，可迅速搜尋想找的內容。

影片曝光，有不少人跟著實際操作才驚覺，以前都不知道這麼多省事又方便的小技巧，尤其很少人知道左右滑動螢幕竟可以消除計算機上打錯的數字，長按還可以直接複製，直呼：「超省時間」。