國內最具影響力的年度半導體展會 「SEMICON Taiwan 2021」，今(28)日起至30日於南港展覽館1館壓軸展出！中科2020年半導體產值占園區營業額80%，為協助廠商布局未來，放眼國際，中科管理局首次攜手4家園區廠商共同參與半導體產業的年度盛會，啟航下世代關鍵技術。

中科管理局表示，台灣半導體產業聚落牽動全球科技業的發展，2020年席捲全球的新冠疫情及美中貿易戰，造成產業供應鏈重整使得國內半導體上游相關的化學材料、矽晶圓、晶圓代工、封測及IC設計產能滿載，預估將持續暢旺到2023年。

今年中科展區計有4家廠商參加聯展，呈現科學園區在半導體領域最先端的研發成果。其中，封裝測試大廠矽品精密以「活力矽品、陽光企業」為目標，該公司「倒裝芯片BGA封裝」可應用於需要更高水平電氣性能的各種現代應用。

此外，合盈光電的「TDM晶圓檢測設備」可對物件進行高速且高精度奈米尺度的三維檢測，特別適用於Probe pad、Probe tip 三維尺度檢測；優肯科技的「比容量測儀」為提升IC封裝良率的絕佳選擇，並榮獲台灣、美國發明專利。

明坤科技則展示其「研磨膠帶」應用研磨晶圓背面，可保護電路表面的膠帶，「切割膠帶」應用於切割製程，可固定晶粒以防止飛晶發生。

SEMICON Taiwan是全球半導體業者掌握最新技術發展、拓展商機的重要交流平台，中科管理局帶領園區廠商於2021國際半導體展首次共同展出，期能藉由參展展現園區半導體產業蓬勃發展的強大動能，及持續帶領廠商共享半導體產業發展榮景。