獨立遊戲研發團隊S-Game宣佈，旗下影之刃系列新作《影之刃：斷罪者》正式開啟CBT玩家招募活動。《影之刃：斷罪者》是一款將在2022年上線於PC、手機、PS4/PS5的跨平台暗黑動作遊戲，並支持全平台帳號互通，台港澳地區由NIJIGEN代理營運。

超爽快打擊感連招操作、豪華聲優陣容、風格化美術設定、豐富的劇情故事，帶你沉浸式體驗江湖的波雲詭譎與肅殺殘酷。

《影之刃：斷罪者》即將啟動全球封測 玩家招募活動開跑

● CBT募集辦法

募集時間：2021年12月28日～2022年1月10日（UTC+8）

募集辦法：玩家至《影之刃：斷罪者》官方募集網站或Facebook/ Twitter根據活動貼文指引報名參加。CBT開啟之前，官方將會寄送電子郵件通知符合資格的玩家下載遊戲。

測試時間：預計1月，具體時間請關注官方消息

測試平台：Android

為確保遊戲順利下載及運行遊戲，運行遊戲的裝置請預留6GB以上的空間

《影之刃：斷罪者》研發團隊將會根據玩家對遊戲的體驗反饋，改善和調整遊戲內容，進一步提高遊戲品質。神秘的「影境」世界，靜待各位入局者！

另外，在CBT玩家募集期間，官方 Twitter/Facebook 將舉辦轉發活動，參加即有機會獲得豐厚獎勵。

● 《影之刃：斷罪者》封測登場角色

＞魂

聲優：櫻井孝宏

身世：「組織」最年輕的冥使，代號「黑傷」，暗魔天堡堡主次子，背負血海深仇與命運抗爭，直至最後一刻。

角色特性：近戰人物，技能種類頗多，可選擇性強。此角色有兩個轉職方向，靈敏型的絕影和輸出型的熾刃，兩大轉職角色搭配不同的輔助心法即可打出爆裂輸出。

《影之刃：斷罪者》封測登場角色-《魂》

＞沐小葵

聲優：石川由依

身世：「組織」冥主沐天邈的獨生愛女，天資聰穎，雖年紀輕輕，卻隱然有統轄手下諸多高手的威信及魄力。

角色特性：靈敏型的角色，動作非常快，技能帶來的位移效果豐富。此角色有兩個轉職方向，破甲能力超強的玉玲瓏和生命力控制力異常的鐵公主，搭配對應心法，能打、能抗、帶控制，完爆大BOSS。

《影之刃：斷罪者》封測登場角色-《沐小葵》

一封SOS，「殺氣改造」浮出水面，

毫無人性的殺戮工具大量被製造……

「殺氣改造」技術從何而來？

又是誰在操控它？

被玩弄於股掌的棋子，能否擺脫命運的束縛？

各位入局者，封測即將開啟，敬請追蹤《影之刃：斷罪者》官方粉絲團獲取最新消息。