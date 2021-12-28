《國防新聞》（Defense News）報導，法國達梭航空（Dassault Aviation）已因未確實執行與2016年「飆風」（Rafael）戰機軍售案有關的抵消採購協議，遭印度政府罰款；不過消息人士指出，印度希望藉類似協議獲得外國先進軍工技術，但法國企業卻提出抗議，稱印度公司「根本不具備必要的核心能力」。

印度2016年9月簽署達78億歐元（約新台幣2450億元）的合約，向法國採購36架飆風。雖然合約價格驚人，但根據雙方協議，合約總金額的50%須符合印度抵消採購政策（offset policy），即達梭和夥伴賽峰（Safran）、泰雷斯（Thales）等法國企業，須於7年內向印度投資達39億歐元（約新台幣1225億元），手段包括向印度供應商採購商品或服務、對印度國防工業進行直接投資、轉讓先進技術等。

不過一名未具名的印度國防官員告訴《國防新聞》，該國政府11月已對達梭罰款，因為該公司未能確實執行抵消採購協議；官員指出，罰款將由為達梭提供擔保的銀行支付，但拒絕透露罰款的確實數字，也不願告知為何達梭無法確實執行相關協議。

不過國防消息人士透露，法國企業已多次提出抗議，稱雖然印度政府希望獲得法國的先進軍工技術，但身為技術轉移對象的印度本土企業「根本不具備必要核心能力」，認為主要問題出在印方基礎不足。

印度會計與審計長（CAG）先前已呼籲改革整體抵消採購機制，因為其「幾乎未實現引進先進技術、吸引外國投資和加強印度國防工業基礎的目標」；前印度國防部財務顧問、智庫「巴里卡國防研究與分析研究所」（Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses）顧問考什（Amit Cowshish）也承認，外國廠商難以履行抵消採購條款，部分問題可能來自印度政策本身。《國防新聞》指出，法國國防部長帕利（Florence Parly）和印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）已於12月17日會面，討論加強兩國國防合作的方法。