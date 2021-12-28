當外界目光聚焦於北京與立陶宛之爭時；以色列亞實基倫政治學講師查茲札(Mordechai Chaziza)近日卻投書《外交家》。文中指出，塞普勒斯以其地理位置重要性、歐盟成員國的身分，以及身為轉運樞紐，很可能成為「一帶一路倡議」中，最吸引北京興趣的國家。

2021年11月，中國大陸與塞普勒斯在建交50周年之際，正式宣布建立戰略夥伴關係，成為雙方關係的重要里程碑。當時，兩國元首透過電話，正式宣布彼此關係提升為戰略夥伴關係。

在通話中，習近平表示，「兩國堅定支持彼此核心利益與重要關切議題，並在能源、電信等領域展開頗有成效的合作」，更強調雙方是共建「一帶一路」的夥伴。

※開拓歐亞─非洲貿易連結

文中指出，東地中海已成為北京海上絲綢之路(MSRI)的重要組成部分，也是「一帶一路」倡議的一部分。對於東地中海港口設施與重大基礎建設的投資，北京目的在於開闢大陸與歐亞─非洲地區的貿易連結。

在北京規劃中，MSRI由大陸東海岸港口啟程，途經南海、東南亞、印度洋、中東地區，再轉入東地中海航線。北京對東地中海地區的重點港口與大型基礎建設的投資金額，往往與歐洲市場的重要性有關。

大陸往往是透過外交夥伴戰略，而非聯盟政治處理國際關係，這與歷史上北京避免結盟有關。在「一帶一路」的框架下，大陸與中東地區擁有豐富資源的中等收入國家簽署多項戰略夥伴關係協議，詳細界定重要經濟投資與貿易。

文中強調，大陸夥伴外交、大陸與當地國家的雙邊關係，以及與美國現有盟友的雙邊夥伴關係，三者構成一鉸練。一方面，北京藉此增加區域影響力與資源的角逐；與此同時，還要避免與華府的對抗。

大陸與塞普勒斯的關係就明顯與其在東地中海的MSRI戰略相關。這個小島很可能成為大陸海上絲綢之路的一站，透過蘇伊士灣與能源計畫，進而將印度洋與地中海連結。

※北京海上貿易的新關鍵點

作者認為，儘管一帶一路架構雖然沒有立刻將大陸與塞普勒斯的關係拉得非常近；但這卻讓北京有機會在地中海建立新角色，更在不挑戰塞普勒斯的親西方傾向下，盡可能的讓雙邊關係最佳化。甚至，賽普勒斯能成為北京海上貿易新節點，進而擴大北京在地中海地區影響力，並強化其主導地位。

大陸對塞普勒斯的投資，完全掛勾在「一帶一路」架構之下；塞普勒斯為溝通海上絲綢之路與陸上絲綢之路的通道。2017年5月，大陸駐塞普勒斯大使黃星原就表示，「倡議是為了連接中國與歐洲。塞普勒斯恰好處於歐亞非之間的戰略要地；它也擁有發達航運業與充滿活力的服務業，故能在促進一帶一路倡議上發揮關鍵作用。這只是一帶一路倡議如何造福沿線國家的一個例子」。

自作者解析，一如黃所提到的，塞普勒斯是北京東地中海海上絲綢之路戰略中，最重要的支點之一。畢竟，其雖然面積小，人口少，但位於連接歐亞非的中心位置，是連接三大洲的重要十字路口。身為前往歐亞非的過境島嶼，獨到的戰略地理位置讓他不但獲得歐盟成員資格，其社會發展優勢、經濟利益以及與北京良好的傳統政治關係，這些都有利於推進北京MSRI戰略目標與價值。

※獨到的戰略地理位置

更重要的是，塞普勒斯能成為北京MSRI戰略在東地中海最重要的支線。該島為船舶離開蘇伊士運河進入歐洲水域時，所遇到的第一個歐洲港口，得以充分利用對中東優勢。

此外，塞普勒斯也是值得信賴的國際商業與服務中心，結合其獨特的戰略地理位置，非常適合在此興建工業區與通往其他地區的貨運中心，如東歐、東南歐、中東與北非。

除地理優勢外，塞普勒斯還有多元化的商業地理、高科技勞動力、符合成本效益的商業營運環境，以及頗富競爭力的稅收制度。對北京而言，塞普勒斯靠近工業區與物流中心，能讓北京將貨物運往中東、北非與歐洲等不斷成長的市場。

儘管該國對外貿易服務量還相對偏小；但共有100條不同的航運路線為塞浦勒斯服務，使得該島能與其他地區定期、頻繁且全面的連結，而吸引北京。

另一方面，塞普勒斯也是歐盟最大、最知名的管理中心，在全球更享有第3名的殊榮。塞普勒斯的航運公司，為全球同性質航運企業中規模最大的公司之一，管理全球約20%的第三方管理船隊。公司數由2017年的168家增加到2019年的220家，船舶管理營運商則增加到50家，這些都讓塞普勒斯在歐盟名列前茅；甚至，他還擁有歐洲第三大商船隊，在全球則排名第11位。2020年，塞普勒斯擁有商船超過1857艘，總噸位達2100萬噸位。

※塞普勒斯的算盤

對塞普勒斯來說，他的發展願景恰好與北京MSRI戰略一致，不論是深化港口、海上運輸與基礎設施建設，進而帶動當地經濟發展。何況，大陸身為聯合國常任理事國，這一身分對塞普勒斯很有價值。

作者總結，對大陸而言，塞普勒斯在歐亞非樞紐位置、海上優越、發達的航運、天然氣儲藏量與金融服務經驗，能協助北京擴大在東地中海的足跡，進而提升大陸與歐盟、巴爾幹、黑海的轉運量。換言之，強化北京與歐洲海陸貨運的吞吐能力，使其成為北京眼中明珠。