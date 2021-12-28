美國今年塞港引發的供應鏈瓶頸、勞動力市場極度緊缺，導致通膨升溫幅度與時間超乎官員預期，美國聯準會（Fed）關注的通膨衡量指標：核心消費支出物價指數（PCE）11月年增4.7％，月增0.5％，皆高於市場預期，顯示一般消費者的壓力不斷提升，外媒指出，2022年在運費成本提升下，許多食品價格只會持續高升。

據《華爾街日報》報導，知名美國食品公司億滋國際（Mondelez International）宣布，明年起美國販售的餅乾、糖果的售價全面提高6~7%，通用磨坊（General Mills）、Campbell Soup也透露將提高售價。卡夫亨氏（Kraft Heinz）則是告知零售商，包括Jello-O果凍、Grey Poupon芥末醬等商品也會提高售價，部分甚至高達20%。根據資料顯示，從湯、調味料、餅乾、義大利麵粉，甚至是農產品以及肉類都逃不過漲價命運。

食品零售兼配銷商SpartanNash執行長Tony Sarsam表示，「沒有東西逃得過漲價」，其中，農產品、乳製品、包裝食品等，明年鐵定漲價。研調機構IRI預估情況，明年上半食品價格將漲5%。

美國勞工部公布11月消費者物價指數（CPI）年增6.8%，增幅創1982年來高點紀錄，通路的高層指出，隨著運費高漲，導致所有較重的農產品價格都變貴，進口酒類尤其明顯，包括工資、物流、包裝的費用都增加，導致美乃滋與冷凍肉品價格也跟著攀升。

另外一篇報導也提及，隨著今年穀物價格大漲，美國農民預計種植更多的玉米、小麥和大豆，總規模比創紀錄的2021年還多，但預計未來1年，高漲的化肥價格、關於惡劣天氣的預期，以及北京當局可能放緩採購美國農產品步調等多種利空衝擊已經逐步浮現。