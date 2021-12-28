新竹縣鳳坑漁港近年因淤沙嚴重而閒置，未來將轉型成為環境教育、親水遊憩的觀光亮點。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣政府近期獲交通部觀光前瞻建設計畫9300萬元補助，共計改善新豐鄉坡頭村石滬海岸親水空間、鳳坑濱岸水域遊憩區服務設施及竹北市新月沙灣遊憩區服務設施3案，工程將增加休憩設施、優化基礎建設及環境，預計明年底可完工。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣海岸線過去受到軍事管制，未能發揮濱海觀光資源，縣府近年推動「綠色海岸風景遊憩計畫」，期望能將北起新豐鄉的坡頭漁港、南至竹北休閒農業區、總計11.8公里長的海岸線，串聯帶動濱海地區的資源。

其中坡頭漁港近年陸續美化，農業處指出，此次獲得中央3000萬元補助，改善坡頭村石滬海岸親水空間，內容包含建置濱海生態步道、改善基礎觀光服務設施，以及設置濱海觀光及生態教育說明引導指標系統等。

另外因淤沙而閒置多年的鳳坑漁港，此次也獲得4500萬元補助，新竹縣政府交通旅遊處指出，預計進行鳳坑濱岸水域遊憩區服務設施整備計畫案，將閒置的漁港轉型成為環境教育、親水遊憩的觀光亮點。

而甫結束養灘工程的竹北是新月沙灣，則將透過觀光遊憩服務設施的優化及改善計畫，補強現有觀景平台，改善2處現有的林間休憩區、沖洗及淋浴設施，並擴大改善原有停車場、將沙灘廊道景觀設施優化，未來預計增加水域遊憩活動設施，並結合休閒農漁業體驗，推出深度旅遊。