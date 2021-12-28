育才派出所感謝屋馬中友店以行動支持警察，特地送上自掏腰包購買身穿警察制服的超萌泰迪熊「台中伯仔（Bear）」回贈。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中知名連鎖燒肉餐廳「屋馬燒肉」因聲名遠播，用餐尖峰時間訂位超困難；只是歲末年終，鄰近「屋馬燒肉」中友店的台中市警二分局育才派出所，意外因為該店敦親睦鄰暖舉，波麗士大人們在派出所內就大啖美味燒肉。

為感謝警察在疫情期間的辛勞，「屋馬燒肉」中友店店長黃心怡27日特地帶著店內嚴選干貝、肉品、魚類等新鮮食材，前往台中市警二分局育才派出所「敦親睦鄰」，表達感謝之意，讓員警們又驚又喜，就想趕快大快朵頤！

「屋馬燒肉」中友店長黃心怡指出，12月是感恩的季節，這一年來歷經了新冠肺炎疫情爆發，餐廳一度停止內用服務，生意大受影響，感謝醫護人員及波麗士大人等第一線的防疫人員能堅守崗位，讓民眾的生活得以恢復正常。

值此歲末寒冬之際，特地送上店內的新鮮食材給轄區派出所員警，要讓他們吃飽飽、補充體力，員警們紛紛自告奮勇要大展廚藝，煎牛排和干貝給大家吃。

育才所所長方茂田感謝屋馬中友店以行動支持警察，特地送上自掏腰包購買身穿警察制服的超萌泰迪熊「台中伯仔（Bear）」贈與黃心怡，禮尚往來。

台中市第二分局分局長陳家銘表示，非常感謝熱心業者以具體行動表達對警方的支持與鼓勵，警察保護人民安全乃職責所在，安定的社會環境需靠大家來維護，相信民眾支持警察的舉動，一定能夠提升同仁士氣，更有動力守護城市安全。