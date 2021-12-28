中環（2323）具有領先的光碟製程技術及一千多項光學儲存專利，以優異的產品穩定度及相容性，獲得全球客戶的肯定，光碟片全球市佔率達到6成。2019年底併購行銷全球五大洲的Verbatim品牌後，跨入品牌行銷及電子消費性產品的領域，集團營收趨於多元化，非光碟營收比重從2成提升至5成。

中環去年及今年已分別發放0.2及0.7元現金股利，明年可望再度發放股利以回饋股東。

Verbatim在產品開發上，成立電競品牌「Surefire」，已成功打入歐洲電競市場，未來將陸續推出具設計感的電競規格產品；更與德國著名軟體公司合作開發的Smart Home Security (SHS)產品，以符合歐盟GDPR規範為目標，除了帶來智慧家庭的便利，更避免家庭隱私畫面及訊息外流。

中環整合雙方產品研究開發的能量，結合區塊鏈技術，預計將於明年推出具有前瞻概念的雲端儲存商業模式，符合節能減碳的世界趨勢。

集團子公司的富晶通，深耕車載工控應用市場，除原有知名品牌客戶，現在更以核心電容觸控技術研發新產品，搶攻歐洲醫療及人機介面應用市場，公司營收將逐步成長。

展望明年營運，受惠於雲端儲存、電競及智慧家庭等 新產品的推出，以及強攻Value-add產品市場，加上集團觸控事業在車用及航太領域的成長，明年營收可望突破今年的表現。

展望未來，中環集團由於財務結構良好，現金部位充裕，除了維持高股利發放政策，回饋股東外，也將積極尋求購併或新事業開發的機會，擴大事業版圖。