陽明海運（2609）今（28）日舉行49周年慶茶會，陽明海運董事長鄭貞茂肯定，全體岸勤、海勤同仁在疫情挑戰下堅守崗位努力付出，迎來豐碩成果，包括陽明從2020年6月起單月營收連續18個月成長，從2021年8月開始單月營收更一舉突破300億元佳績。接下來，大家要為公司長遠發展做準備，包含船舶、貨櫃、碼頭等三項投資，以提升公司競爭力。

陽明營收連續18個月成長，也大幅改善財務體質，2021年第三季陽明海運負債比降至45％，流動比提升至276％，每股淨值達51.12元。

陽明今日假七堵總公司辦理49週年慶茶會暨社團成果聯展，邀請退休長官黃望修董事長、何樹生總經理等與所有同仁一同慶生。

鄭貞茂表示，陽明在今年獲選台灣50、公司治理100及最近期台灣永續指數等成分股，代表未來除營業績效外，在E.S.G的表現將面臨外界更嚴格監督，因此將繼續推動永續經營，強化資訊揭露之透明度，成為海運業落實E.S.G的領先者。

鄭貞茂引用義大利總理德拉吉對於個人未來的看法勉勵陽明人：「我們都在尋找自己的道路，我也在尋找我的道路。真正重要的不是你想要成為什麼，最重要的是你現在正在做什麼。」，並為陽明50週年與更長遠的未來做最好的準備。

陽明總經理杜書勤說，陽明今日的成就，是過去十年臥薪嘗膽累積的成果，希望每位同仁都能在自己崗位上為陽明留下一點功績，讓陽明繼續成長、永遠獲利。